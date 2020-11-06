Выборы президента США: Россия снова невольно участвует в голосовании?

В США подходит к концу президентская гонка. Пока избирательная комиссия подсчитывает голоса, в обществе назревает очередной раскол. На улицы американских городов выходят протестующие, а кандидаты в президенты обвиняют друг друга в попытках "украсть выборы". На фоне нестабильной внутриполитической ситуации в США звучат очередные обвинения в адрес России. Чем закончатся поиски "русского следа" – смотрите в нашем видео.