Выборы президента США: Россия снова невольно участвует в голосовании?

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Выборы главы государства прошли в США 3 ноября. Основная борьба развернулась между действующим лидером, республиканцем Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом, демократом Джо Байденом.
В США подходит к концу президентская гонка. Пока избирательная комиссия подсчитывает голоса, в обществе назревает очередной раскол. На улицы американских городов выходят протестующие, а кандидаты в президенты обвиняют друг друга в попытках "украсть выборы". На фоне нестабильной внутриполитической ситуации в США звучат очередные обвинения в адрес России. Чем закончатся поиски "русского следа" – смотрите в нашем видео.