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Жители Нью-Йорка празднуют победу Байдена

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Тысячи жителей Нью-Йорка вышли на улицы города, чтобы праздновать победу Байдена - по городу носятся машины с флагами США, не стихает гул автомобильных гудков.

Официально результаты еще не объявляли, но, согласно прогнозам СМИ, кандидат от демократов набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков.


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