Жители Нью-Йорка празднуют победу Байдена

Информационное агентство Sputnik Абхазия продолжает следить за самыми важными событиями. Предлагаем вашему вниманию, дайджест главных новостей, произошедших в республике со 2 по 8 ноября.

Нипах - это развивающееся зоонозное заболевание, вспышки которого происходят каждый год в густонаселенных районах Бангладеш и Индии и приводят к смертельному заболеванию.