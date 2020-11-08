Жители Нью-Йорка празднуют победу Байдена

Официально результаты еще не объявляли, но, согласно прогнозам СМИ, кандидат от демократов набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков.
Тысячи жителей Нью-Йорка вышли на улицы города, чтобы праздновать победу Байдена - по городу носятся машины с флагами США, не стихает гул автомобильных гудков.
Официально результаты еще не объявляли, но, согласно прогнозам СМИ, кандидат от демократов набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков.
В поселке Дранда Гулрыпшского района в самом разгаре сбор урожая фейхоа. Там расположены плантации, на которых трудятся местные жители.
Абхазская телерадиокомпания была создана 6 ноября 1978 года.
Выборы главы государства прошли в США 3 ноября. Основная борьба развернулась между действующим лидером, республиканцем Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом, демократом Джо Байденом.
После завершения ночи выборов по Соединенным Штатам Америки прокатилась волна протестов с участием сторонников Дональда Трампа, Джо Байдена и активистов движения Black Lives Matter.
Информационное агентство Sputnik Абхазия продолжает следить за самыми важными событиями. Предлагаем вашему вниманию, дайджест главных новостей, произошедших в республике со 2 по 8 ноября.
Нипах - это развивающееся зоонозное заболевание, вспышки которого происходят каждый год в густонаселенных районах Бангладеш и Индии и приводят к смертельному заболеванию.
Днем в воскресенье 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанской армией стратегически важного города Шуша в Карабахе.
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