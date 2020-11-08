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Особенный поезд московского метро: как проект "Хвосты и лапки" помогает бездомным животным

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Московский метрополитен совместно с социальным проектом в поддержку бездомных животных “Хвосты и лапки” запустил в столичной подземке особенный поезд. Внутри ярких вагонов размещены фотографии собак и кошек, которые ищут дом.

С помощью QR-кода каждый пассажир может подробнее узнать о конкретном питомце и даже стать его хозяином. Всего в базе проекта “Хвосты и лапки” находятся 13 тысяч животных. Авторы идеи надеются, что таким образом они смогут привлечь внимание к проблеме и помогут многим бездомным кошкам и собакам обрести любящих хозяев.


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