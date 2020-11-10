Соглашение о прекращении огня и российские миротворцы: главное о ситуации вокруг Карабаха

Армения и Азербайджан останутся на занятых позициях и обменяются пленными, а также телами погибших.
Основные пункты достигнутого трехстороннего соглашения, которое озвучил президент России Владимир Путин:
- Полное прекращение огня объявляется с полуночи по московскому времени 10 ноября. Азербайджанские и армянские военные останавливаются на занимаемых ими позициях.
- Стороны обязались произвести обмен военнопленными.
- Ереван до 15 ноября должен вернуть Баку Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя за собой Лачинский коридор шириной пять километров, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией. При этом города Шуша, об освобождении которого ранее заявили в Баку, данный пункт не касается. Кроме того, до 20 ноября Армения должна передать Агдамский и часть удерживаемого им Газахского района Азербайджана.
- Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается российский миротворческий контингент из 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.
- Миротворцев развернут параллельно с выводом армянских военных. Срок их пребывания ограничат пятью годами с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон соглашения не решит из него выйти.
- Для отслеживания выполнения договоренностей будет развернут миротворческий центр по контролю за прекращением огня.
- В ближайшие три года должен быть определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджан при этом гарантирует безопасность транспортного сообщения по Лачинскому коридору.
- Внутренне перемещенные лица и беженцы должны вернуться в Нагорный Карабах и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.
- Все экономические и транспортные связи в регионе должны разблокировать, при этом Армения обязалась обеспечить транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономией. Контролировать сообщение будут российские пограничники. Кроме того, планируется обеспечить строительство новых транспортных коммуникаций, который свяжут основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономией.