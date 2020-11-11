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"Никол - предатель": митинг оппозиции в Ереване

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Около 130 человек задержаны на митинге оппозиции в центре Еревана. Участники митинга на площади Свободы в Ереване требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения по Карабаху.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.


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