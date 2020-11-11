Путин рассказал, в каких случаях Россия может использовать ядерное оружие

Основа безопасности России и деградация системы по контролю над вооружениями в мире – главные вопросы, которые Владимир Путин обсудил с представителями Министерства обороны на совещании в Сочи.

Российский президент заявил, что в условиях увеличивающихся военных угроз для России ядерная триада остается главным залогом безопасности страны и стабильности в мире.

В частности, Путин отметил расширение военного присутствия НАТО в Европе и раскритиковал альянс за игнорирование предложения России – снизить военную активность на время пандемии.

Также российский лидер напомнил о деструктивной роли США в вопросах сохранения договоренностей между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями и рассказал о попытках усадить американскую сторону за стол переговоров.