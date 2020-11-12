Асад заявил, что США мешают возвращению сирийских беженцев на родину

Башар Асад считает, что проблема беженцев в Сирии является искусственной. С таким заявлением он выступил на конференции по вопросам возвращения сирийских беженцев в Дамаске.

Президент Сирии Башар Асад обвинил США и союзников в создании преград для возвращения сирийских беженцев на родину.

"Существуют большие преграды, помимо давления, которому сирийские беженцы подвергаются за границей, и, чтобы помешать их возвращению, существуют незаконные экономические санкции и блокады, навязанные американским режимом и их союзниками", - заявил сирийский лидер.

Асад подчеркнул, что проблема беженцев в Сирии является искусственной. С таким заявлением он выступил на конференции по вопросам возвращения сирийских беженцев в Дамаске.

В конференции участвуют 27 стран, но США и ЕС приглашение не приняли.