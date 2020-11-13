Партнер номер один: встреча Путина и Бжания

По окончании встречи Аслан Бжания отметил, что итоги переговоров "несомненно принесут пользу нашей стране, нашим взаимоотношениям со стратегическим партнером". Он также сообщил, что стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и других вопросов, представляющих взаимный интерес.
26 августа 2008 года президент Российской Федерации подписал указ о признании независимости Республики Абхазия. 9 сентября 2008 года были установлены дипломатические отношения.
Признав независимость Абхазии, Россия выступила гарантом ее существования в качестве независимого государства и мирного будущего абхазского народа. Межгосударственные отношения поступательно развиваются на основе союзничества и стратегического партнерства.
Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.