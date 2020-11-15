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Российские борты с бронетехникой и миротворцами улетают в Армению

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201115/1031289609/Rossiyskie-borty-s-bronetekhnikoy-i-mirotvortsami-uletayut-v-Armeniyu.html

В Ереван прибыли еще два российских военно-транспортных самолета Ан-124 "Руслан" с миротворцами и бронетехникой, сообщает Минобороны.

"Воздушные суда доставили десять бронетранспортеров БТР-82А, средства материально-технического обеспечения, а также около 30 военнослужащих подразделений миротворческого соединения", — говорится в сообщении.

После разгрузки, осмотра и подготовки техники подразделения совершат трехсоткилометровый марш в район сосредоточения в городе Горис.

Накануне в Минобороны заявили, что с начала миротворческой операции самолеты военно-транспортной авиации совершили уже 95 рейсов.

Всего группировка составит 1960 человек, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.


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