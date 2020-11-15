Российские борты с бронетехникой и миротворцами улетают в Армению

"Воздушные суда доставили десять бронетранспортеров БТР-82А, средства материально-технического обеспечения, а также около 30 военнослужащих подразделений миротворческого соединения", — говорится в сообщении.
После разгрузки, осмотра и подготовки техники подразделения совершат трехсоткилометровый марш в район сосредоточения в городе Горис.
Накануне в Минобороны заявили, что с начала миротворческой операции самолеты военно-транспортной авиации совершили уже 95 рейсов.
Всего группировка составит 1960 человек, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.