20:03 15 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.33
  • EUR91.32
Поиск
Видео

В Берлине эвакуировали 7,5 тысячи человек из-за бомбы времен Великой Отечественной

Получить короткую ссылку
4 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео RT
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0b/0f/1031290315.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201115/1031290472/V-Berline-evakuirovali-75-tysyachi-chelovek-iz-za-bomby-vremen-Velikoy-Otechestvennoy-.html

В берлинском районе Кройцберг эвакуировали более семи тысяч человек из-за неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны.

Снаряд весом 250 килограммов нашли строители в ходе ремонтных работ. После того как его обезвредили специалисты, люди смогли вернуться в свои дома.


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Меня радует то, что не огорчает": каким был Армен Джигарханян
В Берлине эвакуировали 7,5 тысячи человек из-за бомбы времен Великой Отечественной
График веерных отключений в Абхазии
График отключений электричества в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться