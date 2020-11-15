В Берлине эвакуировали 7,5 тысячи человек из-за бомбы времен Великой Отечественной

В берлинском районе Кройцберг эвакуировали более семи тысяч человек из-за неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны.

Снаряд весом 250 килограммов нашли строители в ходе ремонтных работ. После того как его обезвредили специалисты, люди смогли вернуться в свои дома.