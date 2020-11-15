В Берлине эвакуировали 7,5 тысячи человек из-за бомбы времен Великой Отечественной

Снаряд весом 250 килограммов нашли строители в ходе ремонтных работ. После того как его обезвредили специалисты, люди смогли вернуться в свои дома.
В берлинском районе Кройцберг эвакуировали более семи тысяч человек из-за неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны.
Снаряд весом 250 килограммов нашли строители в ходе ремонтных работ. После того как его обезвредили специалисты, люди смогли вернуться в свои дома.
В Ереван прибыли еще два российских военно-транспортных самолета Ан-124 "Руслан" с миротворцами и бронетехникой, сообщает Минобороны.
Российские журналисты Маргарита Симоньян и Роман Бабаян задали ряд неудобных вопросов премьер-министру Армении о развитии конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.
Российские военные вертолеты Ми-8 и Ми-24 сопровождают колонну миротворцев, двигающихся в сторону Нагорного Карабаха.
Сирийские власти хотят вернуть в страну из-за рубежа 6,5 миллиона своих граждан, покинувших родину из-за войны.
Мошенничество, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом от 50 до 150 000 рублей либо лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Контроль за соблюдением режима прекращения огня и боевых действий осуществляется миротворческими подразделениями на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и девяти – в северной.
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