12:20 18 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.25
  • EUR90.39
Поиск
Видео

Войны в Карабахе можно было избежать: откровенное интервью Владимира Путина

Получить короткую ссылку
19 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0b/12/1031304729.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201118/1031304800/Voyny-v-Karabakhe-mozhno-bylo-izbezhat-otkrovennoe-intervyu-Vladimira-Putina.html

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал о том, что послужило причиной обострения конфликта в непризнанной НКР.

Как отметил президент, он лично проводил переговоры с представителями Армении и Азербайджана. Диалог не был простым.

Что говорили Владимиру Путину премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев? Как удалось добиться режима прекращения огня? Чем займутся российские миротворцы в регионе и почему Турцию нельзя обвинять в нарушении международного права? Об этом и не только в полной версии интервью с президентом.

Читайте также:


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Меня радует то, что не огорчает": каким был Армен Джигарханян
Войны в Карабахе можно было избежать: откровенное интервью Владимира Путина
График веерных отключений в Абхазии
График отключений электричества в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться