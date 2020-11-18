Войны в Карабахе можно было избежать: откровенное интервью Владимира Путина

Как отметил президент, он лично проводил переговоры с представителями Армении и Азербайджана. Диалог не был простым.
Что говорили Владимиру Путину премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев? Как удалось добиться режима прекращения огня? Чем займутся российские миротворцы в регионе и почему Турцию нельзя обвинять в нарушении международного права? Об этом и не только в полной версии интервью с президентом.
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