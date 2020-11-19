19:05 19 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.26
  • EUR90.35
Поиск
Видео

Российские миротворцы разминировали Лачинский коридор

Получить короткую ссылку
23 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Ruptly / RT / AZTV
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0b/13/1031310069.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201119/1031313857/Rossiyskie-mirotvortsy-razminirovali-Lachinskiy-koridor.html

Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор в Нагорном Карабахе, а также участок дороги до Степанакерта - столицы непризнанной НКР.

Они также оборудовали наблюдательный пункт вблизи города Шуши. Это позволило открыть движение через Лачинский коридор. Первые автомобили уже пересекли этот участок, а в ближайшее время по нему из Армении в непризнанную НКР начнут возвращаться беженцы.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября. 9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали трехстороннее соглашение о полном прекращении огня и военных действий в регионе. Согласно документу, в Карабахе также расположатся российские миротворцы.


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Кукурузная "лихорадка": сезонный сбор "царицы полей"
Российские миротворцы разминировали Лачинский коридор
График веерных отключений в Абхазии
График отключений электричества в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться