Спасенный лабрадор заступает на службу

Теперь он служит во флоте! Хорошему мальчику даже выдали форму, правда, до сих пор не придумали имя. Кличку новому члену команды решили выбрать при помощи подписчиков в соцсетях. А как бы вы назвали этого красавца?
Несколько дней назад мексиканские моряки спасли от наводнения лабрадора в штате Табаско.
Теперь он служит во флоте! Хорошему мальчику даже выдали форму, правда, до сих пор не придумали имя. Кличку новому члену команды решили выбрать при помощи подписчиков в соцсетях. А как бы вы назвали этого красавца?
Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор в Нагорном Карабахе, а также участок дороги до Степанакерта - столицы непризнанной НКР.
Парламентские слушания, посвященные проблемам энергетической системы Абхазии, с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган и руководителя "Черноморэнерго" Михаила Логуа состоялись в среду 18 ноября.
Еще 502 беженца прибыли в Степанакерт, столицу Нагорного Карабаха, всего вернулись более 1,7 тысячи жителей.
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал о том, что послужило причиной обострения конфликта в непризнанной НКР.
Список претендентов на материальную помощь из 30 человек был составлен на основе данных, предоставленных Министерством труда, занятости и социального обеспечения Республики Абхазия и Посольством России в Абхазии.
Мобильный госпиталь Минобороны России направили в республику 17 октября для увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным коронавирусом.
В России зарегистрированы две вакцины для профилактики COVID-19, на клинических исследованиях находится еще одна вакцина.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik