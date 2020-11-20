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Спасенный лабрадор заступает на службу

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201120/1031316408/Spasennyy-labrador-zastupaet-na-sluzhbu.html

Несколько дней назад мексиканские моряки спасли от наводнения лабрадора в штате Табаско.

Теперь он служит во флоте! Хорошему мальчику даже выдали форму, правда, до сих пор не придумали имя. Кличку новому члену команды решили выбрать при помощи подписчиков в соцсетях. А как бы вы назвали этого красавца?


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