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Путин призвал помнить об уроках Нюрнбергского трибунала

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Президент России Владимир Путин принял участие в видеоконференции международного форума “Уроки Нюрнберга”, приуроченного к 75-й годовщине начала Нюрнбергского процесса.

В своем обращении российский лидер заявил, что выводы трибунала актуальны и сегодня.

"Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала, понимаем их важность для отстаивания истин исторической памяти, для того чтобы доказательно, аргументированно противостоять намеренным искажениям и фальсификации событий Второй мировой войны", - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что долг всего мирового сообщества - стоять на страже решений Нюрнбергского трибунала.

Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, которые входили в состав высшего руководства нацистской Германии.


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