Под присмотром России: как Нагорный Карабах возвращается к мирной жизни

В столице НКР Степанакерте уже начал ходить общественный транспорт, заработали магазины и даже парикмахерские. Также не наблюдается перебоев в поставках продовольствия. В городе восстанавливается дорожное движение, электро- и водоснабжение.

В помощь к специалистам из НКР приехали сотрудники МЧС России, которые будут помогать с ремонтом гражданских объектов и инфраструктуры. Местных жителей также поддерживают и российские миротворцы. Военные продолжают разминирование дорог, патрулируют территории на линии соприкосновения и сопровождают колонны с возвращающимися в регион беженцами.

Подробнее о том, как Россия помогает жителям Нагорного Карабаха, смотрите в нашем видео.