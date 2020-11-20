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Под присмотром России: как Нагорный Карабах возвращается к мирной жизни

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© Видео Ruptly / RT / Минобороны РФ
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201120/1031321410/Pod-prismotrom-Rossii-kak-Nagornyy-Karabakh-vozvraschaetsya-k-mirnoy-zhizni.html

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика постепенно возвращается к мирной жизни.

В столице НКР Степанакерте уже начал ходить общественный транспорт, заработали магазины и даже парикмахерские. Также не наблюдается перебоев в поставках продовольствия. В городе восстанавливается дорожное движение, электро- и водоснабжение.

В помощь к специалистам из НКР приехали сотрудники МЧС России, которые будут помогать с ремонтом гражданских объектов и инфраструктуры. Местных жителей также поддерживают и российские миротворцы. Военные продолжают разминирование дорог, патрулируют территории на линии соприкосновения и сопровождают колонны с возвращающимися в регион беженцами.

Подробнее о том, как Россия помогает жителям Нагорного Карабаха, смотрите в нашем видео.


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