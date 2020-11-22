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Убийство Джона Кеннеди

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Гриф секретности с дела об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди до сих пор не снят полностью.

57 лет назад, 22 ноября 1963 года было совершено одно из самых громких и загадочных преступлений XX века — был убит президент США Джон Кеннеди. По официальной версии, его застрелил преступник-одиночка Ли Харви Освальд, но большинство американцев до сих пор считают тайну убийства Кеннеди нераскрытой.


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