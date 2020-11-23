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В сопровождении миротворцев: возвращение беженцев в Степанакерт

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Очередные автобусы с беженцами прибыли в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев. 34 автобуса доставили в Нагорный Карабах более 1400 человек.

Двадцать второго ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. 34 автобуса проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта, доставив в Нагорный Карабах более 1400 человек.


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