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Задержания боевиков, готовивших теракты в Московском регионе

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201125/1031347841/Zaderzhaniya-boevikov-gotovivshikh-terakty-v-Moskovskom-regione.html

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность ячейки международной террористической организации "Исламское государство"*.

По данным ведомства, злоумышленники намеревались совершить теракты в Московском регионе. Силовики изъяли у задержанных самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

*Запрещенная на территории России


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