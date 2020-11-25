Задержания боевиков, готовивших теракты в Московском регионе

По данным ведомства, злоумышленники намеревались совершить теракты в Московском регионе. Силовики изъяли у задержанных самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.
*Запрещенная на территории России
Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность ячейки международной террористической организации "Исламское государство"*.
По данным ведомства, злоумышленники намеревались совершить теракты в Московском регионе. Силовики изъяли у задержанных самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.
*Запрещенная на территории России
Подразделения российских миротворческих сил в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике контролируют соблюдение трехстороннего мирного соглашения и режима прекращения огня.
Минобороны России распространило видео, на котором большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" идет на сближение с эсминцем ВМС США "Джон Маккейн".
В непризнанную Нагорно-Карабахскую республику отправились российские военные инженеры и саперы.
США официально вышли из Договора по открытому небу (ДОН). Соглашение было подписано в 1992 году с целью укрепить безопасность в Европе после холодной войны.
Очередной раунд Женевских дискуссий состоится 10-11 декабря. Дискуссии не проводились практически год из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Показатели сбора мандаринов в Гулрыпшском районе в 2020 году бьют все рекорды за послевоенный период.
Во вторник 25 ноября президент Абхазии Аслан Бжания продлил действие ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, до 12 января.
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