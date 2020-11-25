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Российские миротворцы следят за безопасностью в Лачинском коридоре

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201125/1031348923/Rossiyskie-mirotvortsy-sledyat-za-bezopasnostyu-v-Lachinskom-koridore.html

Подразделения российских миротворческих сил в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике контролируют соблюдение трехстороннего мирного соглашения и режима прекращения огня.

Военные круглосуточно следят за обстановкой с 23 наблюдательных постов, размещенных у линии соприкосновения в НКР. Также миротворцы обеспечивают безопасность движения по Лачинскому коридору – главной транспортной артерии, соединяющей Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику.

По этой дороге под охраной российских военных в НКР уже вернулись более 11 тысяч беженцев. Миротворческий контингент из России помогает местным жителям и властям в восстановлении мирной жизни.

Саперы разминируют территории, пострадавшие от боевых действий. Инженерные подразделения расчищают дороги, помогают налаживать транспортное движение в регионе, а также восстанавливают водо-, энерго- и теплоснабжение жилых районов. Патрули российских миротворцев сопровождают колонны с беженцами и транспорт с продовольствием в отдаленные районы НКР.


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