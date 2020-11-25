Российские миротворцы следят за безопасностью в Лачинском коридоре

Военные круглосуточно следят за обстановкой с 23 наблюдательных постов, размещенных у линии соприкосновения в НКР. Также миротворцы обеспечивают безопасность движения по Лачинскому коридору – главной транспортной артерии, соединяющей Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику.

По этой дороге под охраной российских военных в НКР уже вернулись более 11 тысяч беженцев. Миротворческий контингент из России помогает местным жителям и властям в восстановлении мирной жизни.

Саперы разминируют территории, пострадавшие от боевых действий. Инженерные подразделения расчищают дороги, помогают налаживать транспортное движение в регионе, а также восстанавливают водо-, энерго- и теплоснабжение жилых районов. Патрули российских миротворцев сопровождают колонны с беженцами и транспорт с продовольствием в отдаленные районы НКР.