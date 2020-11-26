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Минобороны России опубликовало видео испытаний новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. На кадрах показаны подготовка запуска боевым расчетом и сам старт.
На полигоне Сары-Шаган успешно произведен очередной испытательный пуск российской противоракеты системы ПРО. В Министерстве обороны отметили, что она достоверно подтвердила свои характеристики, поразив условную цель с заданной точностью.
Последний раз об испытаниях нового оружия на полигоне Сары-Шаган Минобороны сообщало в конце октября. До этого пуски проходили в июне и июле 2019 года, а также в 2017-2018 годах.