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Видео испытаний новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган

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Минобороны России опубликовало видео испытаний новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. На кадрах показаны подготовка запуска боевым расчетом и сам старт.

На полигоне Сары-Шаган успешно произведен очередной испытательный пуск российской противоракеты системы ПРО. В Министерстве обороны отметили, что она достоверно подтвердила свои характеристики, поразив условную цель с заданной точностью.

Последний раз об испытаниях нового оружия на полигоне Сары-Шаган Минобороны сообщало в конце октября. До этого пуски проходили в июне и июле 2019 года, а также в 2017-2018 годах.


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