США и Румыния провели ракетные стрельбы вблизи Крыма

Военные стреляли из двух установок реактивной системы залпового огня дальнего действия M142 HIMARS. Их специально на несколько часов перебросили на румынский полигон из Германии.
В западных СМИ маневры назвали "ракетным сюрпризом" для российских военных, но в Москве с этой формулировкой не согласны. Эксперты считают, что ни о каком сюрпризе речи не идет: переброска военной техники всегда отслеживается. К тому же в Черноморском регионе у России есть станция радиотехнической разведки.
Прошедшие маневры – не что иное, как очередная провокация американских военных, которая по факту несет угрозу не России, а самим США и их союзникам.