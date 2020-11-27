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США и Румыния провели ракетные стрельбы вблизи Крыма

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Военные США и Румынии провели ракетные стрельбы недалеко от Крыма. Учебные пуски произвели в рамках совместных учений Rapid Falcon ("Быстрый сокол") на Черноморском побережье.

Военные стреляли из двух установок реактивной системы залпового огня дальнего действия M142 HIMARS. Их специально на несколько часов перебросили на румынский полигон из Германии.

В западных СМИ маневры назвали "ракетным сюрпризом" для российских военных, но в Москве с этой формулировкой не согласны. Эксперты считают, что ни о каком сюрпризе речи не идет: переброска военной техники всегда отслеживается. К тому же в Черноморском регионе у России есть станция радиотехнической разведки.

Прошедшие маневры – не что иное, как очередная провокация американских военных, которая по факту несет угрозу не России, а самим США и их союзникам.


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