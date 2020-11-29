В Литве осквернили братское кладбище советских воинов

Речь идет о захоронении в городе Обяляй на северо-востоке страны. Как сообщили местные поисковики, вандалы облили могилы и мемориальные таблички красной краской и нарисовали на них свастику. Кто именно это сделал – неизвестно.

Инцидент в Обяляе – не первый случай подобного вандализма. Советские памятники и кладбища в Литве оскверняют регулярно, точно так же, как в Латвии, Эстонии, Польше и на Украине.

Москва подобные выходки резко критикует, связывая их с курсом этих стран на переписывание истории. На осквернение кладбища в Обяляе эмоционально отреагировал глава Россотрудничества Евгений Примаков.