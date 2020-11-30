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Российские миротворцы развернули в Нагорном Карабахе полевой госпиталь

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© Видео Минобороны России
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201130/1031371765/Rossiyskie-mirotvortsy-razvernuli-v-Nagornom-Karabakhe-polevoy-gospital.html

Модули военного госпиталя разворачиваются на территории аэропорта в городе Степанакерт.

Специалистами медицинского отряда специального назначения будет организовано медицинское обеспечение миротворческого контингента и оказана вся необходимая медицинская помощь населению Нагорного Карабаха.

Российские миротворцы размещаются в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением, которое 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении.


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