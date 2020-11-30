Российские миротворцы развернули в Нагорном Карабахе полевой госпиталь

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Модули военного госпиталя разворачиваются на территории аэропорта в городе Степанакерт.
Специалистами медицинского отряда специального назначения будет организовано медицинское обеспечение миротворческого контингента и оказана вся необходимая медицинская помощь населению Нагорного Карабаха.
Российские миротворцы размещаются в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением, которое 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении.