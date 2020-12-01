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Спасибо России: в Нагорном Карабахе открываются школы и больницы

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© Видео Ruptly / Минобороны России / МЧС России
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201201/1031383342/Spasibo-Rossii-v-Nagornom-Karabakhe-otkryvayutsya-shkoly-i-bolnitsy.html

Российские миротворцы размещаются в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением, которое 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении.

В Степанакерте в школах возобновляется учебный процесс, также восстановил свою работу местный роддом, в котором после войны приняли первых рожениц.

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики уже вовсю кипит мирная жизнь. Люди возвращаются в свои дома, работают магазины, ходит общественный транспорт, можно гулять по улицам города, не боясь за свою безопасность.

В других населенных пунктах тоже идет работа по восстановлению гражданской инфраструктуры. Во многом это происходит благодаря российским миротворцам, которые делают все, что в их силах, чтобы местные жители могли как можно быстрее вернуться к мирной жизни.


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