Лавров ответил Майе Санду на призыв вывести российских миротворцев из Приднестровья

Прекращение контроля российских военных за складами боеприпасов в Приднестровье грозит серьезными инцидентами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания СМИД ОДКБ.

Накануне избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что российских миротворцев нужно вывести из Приднестровья и оставить вместо них гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что российские миротворцы, как и миротворцы Молдавии и Украины, находятся в зоне конфликта в соответствии с решениями группы "5+2", одобренными ОБСЕ.

Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной молдавским властям территорией.