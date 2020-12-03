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Путин поручил начать вакцинацию от COVID 19

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201203/1031393405/Putin-poruchil-nachat-vaktsinatsiyu-ot-COVID-19.html

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой начать масштабную вакцинацию от коронавируса на следующей неделе.

Вакцинация уже началась среди представителей групп риска, в которые входят медработники, педагоги, сотрудники служб жизнеобеспечения, а также пожилые люди и те, кто страдает сахарным диабетом, ожирением, гипертонией.

Как сообщал министр здравоохранения Михаил Мурашко, в 2021 году число привитых от коронавируса сможет достигнуть нескольких десятков миллионов человек. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что проводить вакцинацию от COVID-19 будут в добровольном порядке и поэтапно — с учетом "географии страны" и особенностей хранения препарата.

Россия зарегистрировала две вакцины от COVID-19: сначала "Спутник V", разработанную специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, а позже "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре (на базе пептидных антигенов).


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