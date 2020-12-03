Путин поручил начать вакцинацию от COVID 19

Вакцинация уже началась среди представителей групп риска, в которые входят медработники, педагоги, сотрудники служб жизнеобеспечения, а также пожилые люди и те, кто страдает сахарным диабетом, ожирением, гипертонией.

Как сообщал министр здравоохранения Михаил Мурашко, в 2021 году число привитых от коронавируса сможет достигнуть нескольких десятков миллионов человек. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что проводить вакцинацию от COVID-19 будут в добровольном порядке и поэтапно — с учетом "географии страны" и особенностей хранения препарата.

Россия зарегистрировала две вакцины от COVID-19: сначала "Спутник V", разработанную специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, а позже "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре (на базе пептидных антигенов).