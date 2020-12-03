День Неизвестного Солдата в России

54 года назад прах Неизвестного Солдата перенесли из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе под стены Кремля и торжественно захоронили.

3 декабря — не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет всех жертв войн и военных конфликтов.