Перерыв на войну: как сейчас выглядят школы Нагорного Карабаха

Школы закрылись еще в сентябре, в самом начале конфликта. Сейчас ученики постепенно возвращаются за парты, в этом им помогают российские миротворцы. Военные проверили здания школ на безопасность и провели разминирование близлежащих территорий. А сотрудники МЧС России помогли с ремонтом и восстановлением электро-, водо- и теплоснабжения.