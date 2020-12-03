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Перерыв на войну: как сейчас выглядят школы Нагорного Карабаха

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201203/1031396666/Pereryv-na-voynu-kak-seychas-vyglyadyat-shkoly-Nagornogo-Karabakha.html

Учебные заведения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике восстанавливают работу после трех месяцев перерыва на время боевых действий.

Школы закрылись еще в сентябре, в самом начале конфликта. Сейчас ученики постепенно возвращаются за парты, в этом им помогают российские миротворцы. Военные проверили здания школ на безопасность и провели разминирование близлежащих территорий. А сотрудники МЧС России помогли с ремонтом и восстановлением электро-, водо- и теплоснабжения.

 

 


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