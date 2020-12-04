Сербия получила первую партию российской вакцины "Спутник V"

https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/04/1031403889.jpg
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201204/1031403923/Serbiya-poluchila-pervuyu-partiyu-rossiyskoy-vaktsiny-Sputnik-V.html
Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Сербию.
В Белград доставили 20 доз препарата - для клинических испытаний. Как заявил президент Сербии Александр Вучич, исследования начнутся в ближайшее время. После этого Сербия примет решение об использовании препарата.
"Спутник V" - первая зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19. Ее разработали в Центре имени Гамалеи на основе вектора аденовируса человека.