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Сербия получила первую партию российской вакцины "Спутник V"

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (886)
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Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Сербию.

В Белград доставили 20 доз препарата - для клинических испытаний. Как заявил президент Сербии Александр Вучич, исследования начнутся в ближайшее время. После этого Сербия примет решение об использовании препарата.

"Спутник V" - первая зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19. Ее разработали в Центре имени Гамалеи на основе вектора аденовируса человека.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (886)

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