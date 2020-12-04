Сербия получила первую партию российской вакцины "Спутник V"

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Сербию.

В Белград доставили 20 доз препарата - для клинических испытаний. Как заявил президент Сербии Александр Вучич, исследования начнутся в ближайшее время. После этого Сербия примет решение об использовании препарата.

"Спутник V" - первая зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19. Ее разработали в Центре имени Гамалеи на основе вектора аденовируса человека.