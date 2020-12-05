Инженерная разведка и разминирование местности в Нагорном Карабахе

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Российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности вокруг опор линий электропередач вдоль дороги Шуша – Лысогорский в Нагорном Карабахе.
Очищено 4,8 га территории и 2,5 км дорог, обнаружено и вывезено для уничтожения 35 взрывоопасных предметов, сообщает Минобороны России.
Всего инженерными подразделениями, работающими в зоне нагорно-карабахского конфликта, разминировано почти 50 га местности, 17 км дорог, обнаружено и обезврежено около 1150 взрывоопасных предметов.