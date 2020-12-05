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Инженерная разведка и разминирование местности в Нагорном Карабахе

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© Видео Минобороны России
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201205/1031408639/Inzhenernaya-razvedka-i-razminirovanie-mestnosti-v-Nagornom-Karabakhe.html

Российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности вокруг опор линий электропередач вдоль дороги Шуша – Лысогорский в Нагорном Карабахе.

Очищено 4,8 га территории и 2,5 км дорог, обнаружено и вывезено для уничтожения 35 взрывоопасных предметов, сообщает Минобороны России.

Всего инженерными подразделениями, работающими в зоне нагорно-карабахского конфликта, разминировано почти 50 га местности, 17 км дорог, обнаружено и обезврежено около 1150 взрывоопасных предметов.


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