Инженерная разведка и разминирование местности в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности вокруг опор линий электропередач вдоль дороги Шуша – Лысогорский в Нагорном Карабахе.

Очищено 4,8 га территории и 2,5 км дорог, обнаружено и вывезено для уничтожения 35 взрывоопасных предметов, сообщает Минобороны России.

Всего инженерными подразделениями, работающими в зоне нагорно-карабахского конфликта, разминировано почти 50 га местности, 17 км дорог, обнаружено и обезврежено около 1150 взрывоопасных предметов.