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Разминирование южной окраины Степанакерта и утилизация найденных боеприпасов

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201207/1031417805/Razminirovanie-yuzhnoy-okrainy-Stepanakerta-i-utilizatsiya-naydennykh-boepripasov.html

Саперы Международного противоминного центра ВС России, работающие в составе российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, продолжают разминирование окраин Степанакерта.

К этому моменту инженерная разведка и разминирование местности проведены вокруг опор линий электропередач вдоль дороги Степанакерт – Шуша, от взрывоопасных предметов очищено 3,4 гектара территории и 2,2 километра дорог. Обнаруженные 96 боеприпасов и других взрывоопасных объектов были вывезены на специальную площадку и уничтожены.

Таким образом, российские военные инженеры разминировали более 60 гектаров территории Нагорного Карабаха и 20 километров дорог, обнаружив и обезвредив порядка 1250 взрывоопасных предметов.


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