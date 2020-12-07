Разминирование южной окраины Степанакерта и утилизация найденных боеприпасов

К этому моменту инженерная разведка и разминирование местности проведены вокруг опор линий электропередач вдоль дороги Степанакерт – Шуша, от взрывоопасных предметов очищено 3,4 гектара территории и 2,2 километра дорог. Обнаруженные 96 боеприпасов и других взрывоопасных объектов были вывезены на специальную площадку и уничтожены.

Таким образом, российские военные инженеры разминировали более 60 гектаров территории Нагорного Карабаха и 20 километров дорог, обнаружив и обезвредив порядка 1250 взрывоопасных предметов.