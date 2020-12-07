Пожар на подстанции в Сухуме: как энергетики восстанавливают электричество в столице

Пожар на подстанции "Сухум 1" произошел утром 5 декабря. Загорелась распределительная линия "Яштуха", за несколько минут внутри подстанции выгорело все оборудование, которое обеспечивало население электричеством.

Из-за аварии без света остались центральная и западная части Сухума, а также село Яштуха. На ликвидацию последствия брошены все силы "Черноморэнерго".

7 декабря энергетики восстановили электроподачу в Сухуме. На полную ликвидацию последствий ориентировочно уйдет три недели. "Черноморэнерго" сообщило, что ввести фиксированный график отключения электроэнергии в Сухуме не получится.