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Пожар на подстанции в Сухуме: как энергетики восстанавливают электричество в столице

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© Видео Акоп Кущян, Константин Грецов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201207/1031422359/Pozhar-na-podstantsii-v-Sukhume-kak-energetiki-vosstanavlivayut-elektrichestvo-v-stolitse.html

Пожар на подстанции "Сухум 1" произошел утром 5 декабря. Загорелась распределительная линия "Яштуха", за несколько минут внутри подстанции выгорело все оборудование, которое обеспечивало население электричеством.

Из-за аварии без света остались центральная и западная части Сухума, а также село Яштуха. На ликвидацию последствия брошены все силы "Черноморэнерго".

7 декабря энергетики восстановили электроподачу в Сухуме. На полную ликвидацию последствий ориентировочно уйдет три недели. "Черноморэнерго" сообщило, что ввести фиксированный график отключения электроэнергии в Сухуме не получится.


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