Разрушенные больницы и сотни больных: как лечат жителей Нагорного Карабаха

На пути к восстановлению мирной жизни в непризнанной Нагорно-Карабахской республике возникла еще одна проблема.

В регионе остро ощущается дефицит медицинских работников. Многие из них уехали во время боевых действий и пока не вернулись обратно.

Решать вопрос с медицинским обслуживанием в НКР взялись российские миротворцы. Из России в регион прибыл военный медицинский отряд, который оказывает помощь местному населению.

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