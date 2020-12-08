Разрушенные больницы и сотни больных: как лечат жителей Нагорного Карабаха

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На пути к восстановлению мирной жизни в непризнанной Нагорно-Карабахской республике возникла еще одна проблема.
В регионе остро ощущается дефицит медицинских работников. Многие из них уехали во время боевых действий и пока не вернулись обратно.
Решать вопрос с медицинским обслуживанием в НКР взялись российские миротворцы. Из России в регион прибыл военный медицинский отряд, который оказывает помощь местному населению.
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