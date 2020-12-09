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Факельное горение: под Оренбургом вспыхнула нефтяная скважина

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В Оренбургской области произошло возгорание газового фонтана буровой скважины Таллинского месторождения-2.

По сообщению МЧС России, площадь пожара составила 100 квадратных метров, а высота факела достигала 25 метров. В результате один человек пострадал, он госпитализирован с ожогами.

К ликвидации возгорания привлечены 50 человек и 14 единиц техники.


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