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Лавовый поток на склоне Ключевского вулкана

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201209/1031432650/Lavovyy-potok-na-sklone-Klyuchevskogo-vulkana.html

Лавовый поток на склоне Ключевского вулкана протянулся на 1,5 километра. Извержение вулкана возобновилось в начале октября после двухмесячного перерыва.

Новый поток лавы вырвался на склон вулкана Ключевской, который извергается на Камчатке. За несколько часов огненная масса спустилась вниз на полтора километра.


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