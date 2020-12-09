Новый поток лавы вырвался на склон вулкана Ключевской, который извергается на Камчатке. За несколько часов огненная масса спустилась вниз на полтора километра.
Лавовый поток на склоне Ключевского вулкана протянулся на 1,5 километра. Извержение вулкана возобновилось в начале октября после двухмесячного перерыва.
Новый поток лавы вырвался на склон вулкана Ключевской, который извергается на Камчатке. За несколько часов огненная масса спустилась вниз на полтора километра.
В Оренбургской области произошло возгорание газового фонтана буровой скважины Таллинского месторождения-2.
На пути к восстановлению мирной жизни в непризнанной Нагорно-Карабахской республике возникла еще одна проблема.
Друзья и читатели Sputnik Абхазия поздравляют информационное агентство с днем рождения. Как поздравили Sputnik с шестилетием и что пожелали коллективу, смотрите в видео.
Информационное агентство Sputnik Абхазия впервые вышло в онлайн 8 декабря 2014 года. За это время на абхазской и русской версиях сайта было опубликовано более 57 тысяч статей.
Согласно проекту, лобовое переднее стекло категорически нельзя тонировать, а для передних боковых стекол тонировка будет разрешена, если она пропускает не менее 35 процентов света.
На заседании Парламента Абхазии в среду 9 декабря депутаты определили бюджеты внебюджетных фондов республики.
Проект направлен на увеличение налогового потенциала районов, он дает органам местного управления возможность устанавливать различные преференции и принимать решения о поддержке субъектов предпринимательства.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik