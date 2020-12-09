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Киев сдался? Российскую вакцину "Спутник V" могут начать производить на Украине

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (892)
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© Видео Ruptly / РФПИ / biolik.com.ua
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Ситуация с COVID-19 на Украине сложная. Наблюдается стабильный прирост новых случаев заражения, а суточная смертность бьет рекорды.

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" могут начать производить на Украине.

"Сегодня можно говорить о том, что производство может быть налажено в кратчайшие сроки для массового употребления", - заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время своего визита в Москву, где он встретился с генеральным директором РФПИ Кириллом Дмитриевым и директором Центра имени Гамалеи Александром Гинцбургом.

Ситуация с COVID-19 на Украине сложная. Наблюдается стабильный прирост новых случаев заражения, а суточная смертность бьет рекорды. Российскую вакцину, которая могла бы помочь в данной ситуации, они закупать не торопятся - по политическим причинам, хотя в Москве заявляли, что готовы поставить "Спутник V" на Украину.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (892)

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