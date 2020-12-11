Огненная река и столбы пепла: извержение вулкана Ключевской на Камчатке

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На Камчатке снова проснулся вулкан Ключевской. Ночью 8 декабря он выбросил столб пепла высотой около шести метров.
Позже сейсмологи сообщили, что из вулкана начал извергаться поток лавы. Огненная река протянулась на 1,5 километра. Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота составляет 4800 метров. Вулкан расположен на расстоянии 60 километров от побережья. Рядом находятся поселки Ключи и Козыревск.
Завораживающие кадры извержения вулкана - в нашем видео.