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Огненная река и столбы пепла: извержение вулкана Ключевской на Камчатке

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На Камчатке снова проснулся вулкан Ключевской. Ночью 8 декабря он выбросил столб пепла высотой около шести метров.

Позже сейсмологи сообщили, что из вулкана начал извергаться поток лавы. Огненная река протянулась на 1,5 километра. Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота составляет 4800 метров. Вулкан расположен на расстоянии 60 километров от побережья. Рядом находятся поселки Ключи и Козыревск. 

Завораживающие кадры извержения вулкана - в нашем видео.


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Огненная река и столбы пепла: извержение вулкана Ключевской на Камчатке
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