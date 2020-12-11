Огненная река и столбы пепла: извержение вулкана Ключевской на Камчатке

Главные темы

Более 500 человек вернулись из Грузии в Абхазию по гуманитарному коридору Гуманитарный коридор на контрольно-пропускном пункте Ингур работал с 3 по 10 декабря для жителей Абхазии, которые оказались на грузинской стороне и не могли вернуться в республику. 60

МВД Абхазии помогло найти родственника погибшего за Керчь бойца МВД Абхазии оказывает помощь в поисках родственников пропавших без вести во время Великой Отечественной войны в рамках международного военно-патриотического проекта "Возвращение имени". 247