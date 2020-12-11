Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"

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В акватории Белого моря прошли испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".
Пуск был выполнен фрегатом "Адмирал Горшков". Ракета поразила береговую цель, расположенную на расстоянии свыше 350 км от места запуска, на полигоне Чижа в Архангельской области. По сообщению Минобороны, стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения.