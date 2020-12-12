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Первый в мире аппарат для бесконтактного забора анализов на COVID-19 установлен в Риге

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (897)
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Сейчас с помощью автомата тестируют медиков, но власти планируют в будущем расширить его использование. О том, как работает аппарат, смотрите в видео.

В Риге появился первый в мире аппарат для бесконтактного забора анализов на COVID-19.

Уникальное изобретение – результат совместной работы Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня и лаборатории Э. Гулбиса.

В данное время с помощью аппарата тестируют только медиков, но в будущем планируется расширить его использование.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (897)

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