Первый в мире аппарат для бесконтактного забора анализов на COVID-19 установлен в Риге

Сейчас с помощью автомата тестируют медиков, но власти планируют в будущем расширить его использование. О том, как работает аппарат, смотрите в видео.

В Риге появился первый в мире аппарат для бесконтактного забора анализов на COVID-19.

Уникальное изобретение – результат совместной работы Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня и лаборатории Э. Гулбиса.

В данное время с помощью аппарата тестируют только медиков, но в будущем планируется расширить его использование.