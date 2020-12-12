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Оборудование блокпоста российских миротворцев в Нагорном Карабахе

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201212/1031450213/Oborudovanie-blokposta-rossiyskikh-mirotvortsev-v-Nagornom-Karabakhe.html

Инфраструктура поста включает в себя два комфортабельных жилых модуля для проживания личного состава, блок-модуль для приготовления и приема пищи, а также транспортно-технологический блок-модуль.

Российские миротворцы оборудовали наблюдательные посты фортификационными сооружениями "Блокпост", предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

Контуры "Блокпоста" оборудованы габионами насыпного типа ГНТ-2 и ГНТ-3.

Инфраструктура поста включает в себя два комфортабельных жилых модуля для проживания личного состава, блок-модуль для приготовления и приема пищи, а также транспортно-технологический блок-модуль, оборудованный агрегатами для постоянной подачи электроэнергии.

Модули укомплектованы необходимым бытовым оборудованием, посудой, электроприборами и системами обогрева и кондиционирования воздуха.


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