Оборудование блокпоста российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Инфраструктура поста включает в себя два комфортабельных жилых модуля для проживания личного состава, блок-модуль для приготовления и приема пищи, а также транспортно-технологический блок-модуль.

Российские миротворцы оборудовали наблюдательные посты фортификационными сооружениями "Блокпост", предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

Контуры "Блокпоста" оборудованы габионами насыпного типа ГНТ-2 и ГНТ-3.

Инфраструктура поста включает в себя два комфортабельных жилых модуля для проживания личного состава, блок-модуль для приготовления и приема пищи, а также транспортно-технологический блок-модуль, оборудованный агрегатами для постоянной подачи электроэнергии.

Модули укомплектованы необходимым бытовым оборудованием, посудой, электроприборами и системами обогрева и кондиционирования воздуха.