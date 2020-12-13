Залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" с борта РПКСН "Владимир Мономах"

Залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота произвел из подводного положения ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" в Охотском море. Цель для поражения находилась на полигоне Чижа в Архангельской области.

Полет баллистических ракет "Булава" прошел в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район.

При подготовке и ведении залповой ракетной стрельбы экипаж атомного подводного крейсера "Владимир Мономах" проявил высокий профессионализм и морскую выучку, заявляют в Минобороны России.

14 ноября 2015 года экипаж АПЛ (атомная подводная лодка) произвела залповую стрельбу из подводного положения двумя баллистическими ракетами "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.