Дело терпеливых: судомоделист из Крыма раскрыл секрет своего мастерства

Мастер из Крыма воссоздает уникальные модели деревянных кораблей из прошлых веков. В видео мастер поделился секретами профессии и рассказал о качествах, которыми должен обладать судомоделист.

Виктор Овчаров занимается судомоделированием уже более 50 лет, за это время он создал десятки, а то и сотни моделей, многие из них были куплены зарубежными коллекционерами и даже попали в экспозиции музеев.