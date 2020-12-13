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Дело терпеливых: судомоделист из Крыма раскрыл секрет своего мастерства

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201213/1031452548/Delo-terpelivykh-sudomodelist-iz-Kryma-raskryl-sekret-svoego-masterstva.html

Мастер из Крыма воссоздает уникальные модели деревянных кораблей из прошлых веков. В видео мастер поделился секретами профессии и рассказал о качествах, которыми должен обладать судомоделист.

Виктор Овчаров занимается судомоделированием уже более 50 лет, за это время он создал десятки, а то и сотни моделей, многие из них были куплены зарубежными коллекционерами и даже попали в экспозиции музеев.


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