Дело терпеливых: судомоделист из Крыма раскрыл секрет своего мастерства

Виктор Овчаров занимается судомоделированием уже более 50 лет, за это время он создал десятки, а то и сотни моделей, многие из них были куплены зарубежными коллекционерами и даже попали в экспозиции музеев.
Мастер из Крыма воссоздает уникальные модели деревянных кораблей из прошлых веков. В видео мастер поделился секретами профессии и рассказал о качествах, которыми должен обладать судомоделист.
Виктор Овчаров занимается судомоделированием уже более 50 лет, за это время он создал десятки, а то и сотни моделей, многие из них были куплены зарубежными коллекционерами и даже попали в экспозиции музеев.
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" – атомная подводная лодка 4-го поколения.
Поэт, актер театра и кино, ведущий актер московского театра "Современник", народный артист России Валентин Гафт умер 12 декабря.
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11 декабря в Гадрутском районе Карабаха произошла перестрелка, инцидент стал первым случаем нарушения перемирия с начала миротворческой операции в Карабахе.
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