Испытательный пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк

"Она летает, черт возьми!" – так глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал запуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк.

Этот старт стал вторым для российской тяжелой ракеты-носителя. Ее предыдущий запуск состоялся почти шесть лет назад – 23 декабря 2014 года. В этот раз "Ангара-А5" стартовала с космодрома Плесецк с габаритно-массовым макетом спутника на борту. Как сообщили в Министерстве обороны, полет ракеты прошел в штатном режиме.