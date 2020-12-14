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Испытательный пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк

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Уникальные кадры испытательного пуска ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк.

"Она летает, черт возьми!" – так глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал запуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк.

Этот старт стал вторым для российской тяжелой ракеты-носителя. Ее предыдущий запуск состоялся почти шесть лет назад – 23 декабря 2014 года. В этот раз "Ангара-А5" стартовала с космодрома Плесецк с габаритно-массовым макетом спутника на борту. Как сообщили в Министерстве обороны, полет ракеты прошел в штатном режиме.


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