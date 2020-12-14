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Испытания "Спутник V" в Венесуэле: сын Мадуро привился российской вакциной

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© Видео Ruptly / RT
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201214/1031460106/Ispytaniya-Sputnik-V-v-Venesuele-syn-Maduro-privilsya-rossiyskoy-vaktsinoy.html

Сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро принял участие в испытаниях российской вакцины "Спутник V".

Николас Эрнесто Мадуро Герра привился первым компонентом препарата и через 20 дней получит вторую дозу вакцины.

Мадуро-младший отметил, что принял участие в программе как доброволец, потому что считает, что Россия – оплот мировой науки и медицины. Также он подчеркнул, что в Венесуэле доверяют российским разработкам и считают, что Россия находится в авангарде всего человечества.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.


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