Испытания "Спутник V" в Венесуэле: сын Мадуро привился российской вакциной

Николас Эрнесто Мадуро Герра привился первым компонентом препарата и через 20 дней получит вторую дозу вакцины.

Мадуро-младший отметил, что принял участие в программе как доброволец, потому что считает, что Россия – оплот мировой науки и медицины. Также он подчеркнул, что в Венесуэле доверяют российским разработкам и считают, что Россия находится в авангарде всего человечества.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.