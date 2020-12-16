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Американский режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса

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Оливер Стоун пока прошел только первый этап вакцинации. Профилактика коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V" проводится в два этапа.

Знаменитый американский режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса. В интервью Первому каналу он рассказал, что сделал прививку "Спутник V" - первой зарегистрированной в мире вакциной от COVID-19.

"Я привился несколько дней назад. Не знаю пока, насколько это поможет, но я слышал много положительных откликов о российской вакцине",  - сказал Стоун.

Режиссер отметил, что пока он прошел только первый этап вакцинации.

В России трехкратный обладатель "Оскара" находится для съемок своего нового документального фильма. Сейчас Стоун работает над лентой об изменении климата. Вместе со съемочной группой он посетил Белоярскую атомную станцию в Свердловской области.


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