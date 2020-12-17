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"Дух захватывает". Российский космонавт опубликовал видео из открытого космоса

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201217/1031475987/Dukh-zakhvatyvaet-Rossiyskiy-kosmonavt-opublikoval-video-iz-otkrytogo-kosmosa.html

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал на своей странице "ВКонтакте" кадры из открытого космоса.

"Дух захватывает, не правда ли?" — спросил он у подписчиков.


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