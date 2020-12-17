"Дух захватывает". Российский космонавт опубликовал видео из открытого космоса

"Дух захватывает, не правда ли?" — спросил он у подписчиков.
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал на своей странице "ВКонтакте" кадры из открытого космоса.
"Дух захватывает, не правда ли?" — спросил он у подписчиков.
Шахматная рассадка, маски и перчатки - в условиях пандемии пресс-конференция Владимира Путина проходит в новом формате.
Оливер Стоун пока прошел только первый этап вакцинации. Второй этап вакцинации "Спутник V" проводится через три недели.
Санкции наложены в соответствии с пунктом 231 закона CAATSA "О противодействии противникам Америки через санкции".
В ночь на вторник на пульт дежурного ГУ МЧС по республике Башкортостан поступил сигнал о возникшем в доме милосердия по улице Кизильской в селе Ишбулдино возгорании.
Шахматная рассадка, маски и перчатки - в условиях пандемии пресс-конференция Владимира Путина проходит в новом формате.
Абхазская энергосистема начала получать электроэнергию из России с 11 декабря. В республике прекратились веерные отключения света. Однако с перетоком не исчезли другие проблемы, которые существовали в энергосистеме. И одна из них – перегруженность сетей.
Минобороны России неоднократно сообщало о заходах в Черное море разведывательных и боевых кораблей НАТО, в том числе ударных эсминцев США с крылатыми ракетами на борту.
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