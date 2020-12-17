Первый полет Ил-114-300. Когда начнутся серийные поставки пассажирского лайнера?

Пассажирский Ил-114-300 совершил свой первый полет.
Пилотное задание, которое дали экипажу под управлением Героя России, летчики-испытатели выполнили на отлично. После приземления их купали в овациях и качали на руках.
Что пилоты проверяли в небе, когда лайнер запустят в серийное производство и в каких регионах он сможет летать - смотри в нашем видео.
Пассажирский Ил-114-300 совершил свой первый полет.
Пилотное задание, которое дали экипажу под управлением Героя России, летчики-испытатели выполнили на отлично. После приземления их купали в овациях и качали на руках.
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