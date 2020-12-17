Первый полет Ил-114-300. Когда начнутся серийные поставки пассажирского лайнера?

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Бжания и Егоров обсудили применение цифровых технологий в налоговой сфере Абхазии Во встрече, которая прошла в рамках рабочего визита президента Аслана Бжания в Россию, приняла участие вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган. 16

В отношении Адгура Харазия избрана мера пресечения Инцидент со стрельбой в Сухуме, в результате которого был ранен человек, произошел в понедельник 14 декабря. 241