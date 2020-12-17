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Путин: Россия должна быть сильной, чтобы не допустить переписывания истории

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Sputnik Абхазия
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Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла в четверг 17 декабря с соблюдением антиковидных мер.

Переписывание истории пойдет во вред тому, кто этим занимается, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве.

Глава государства отметил, что переписывание истории делается в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам, чтобы не допустить этого Россия должна быть сильной и самодостаточной.

"Ну и, конечно, не забывать о подвиге, которым наши предки насытили нашу историю. Не только в период Второй мировой войны и Великой Отечественной, но и за предыдущие столетия. Нам есть чем гордиться" - подчеркнул Путин.


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