Путин: Россия должна быть сильной, чтобы не допустить переписывания истории

Переписывание истории пойдет во вред тому, кто этим занимается, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве.

Глава государства отметил, что переписывание истории делается в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам, чтобы не допустить этого Россия должна быть сильной и самодостаточной.

"Ну и, конечно, не забывать о подвиге, которым наши предки насытили нашу историю. Не только в период Второй мировой войны и Великой Отечественной, но и за предыдущие столетия. Нам есть чем гордиться" - подчеркнул Путин.