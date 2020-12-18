Летчики Балтийского флота исполнили мечту 6-летнего Димы Миронова

Мечту шестилетнего мальчика Димы Миронова из Балтийска, который хотел совершить полет на вертолете, удалось претворить в жизнь. Такую возможность ребенку и его матери предоставило командование Балтийским флотом.

Стать летчиком – давняя Димина мечта, но тяжелое заболевание не дает ей сбыться. Родители Димы, стремясь сделать особенный подарок ребенку, обратились к командованию флотом с просьбой организовать полет мальчика на военном вертолете.

Перед полетом Диму провели с экскурсией по аэродрому Донское, затем предоставили возможность ощутить себя на месте пилота винтокрылой машины. После этого состоялся часовой полет на Ми-8 вдоль побережья Калининградской области.

В воздухе и на земле рядом с Димой и его мамой был командир соединения морской авиации Балтийского флота генерал-майор Вадим Морозов. В благодарность Дима подарил командиру экипажа Ми-8 маленький вертолёт и фигурку пилота, сделанные своими руками, а летчики, в свою очередь, вручили Диме небольшой новогодний презент и памятный адрес.