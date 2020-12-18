Урок миротворца для школьников города Чартар в Нагорном Карабахе

Военнослужащие российского Центра гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе пообщались с учащимися общеобразовательной школы №1 в городе Чартар Аскеранского района и рассказали им о классификации взрывных устройств и технике обнаружения взрывоопасных предметов.

Cпециалисты продемонстрировали детям образцы экипировки российских саперов: общевойсковой комплект разминирования ОВР-2, миноискатели ИМП-С 2 и переносной искатель неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М "Коршун".

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.